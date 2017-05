Un nouveau Renaissance à l’aéroport d’Atlanta

Tous les aspects du nouveau Renaissance Atlanta Airport Gateway Hotel ont été conçus spécifiquement pour les voyageurs d'affaires qui peuvent avoir 20 minutes, deux heures ou deux jours à Atlanta, et veulent partir avec des découvertes surprenantes et un avant-goût de la culture dynamique de cette ville

Nous sommes ravis d'accueillir les voyageurs mondiaux qui vivent Atlanta grâce à notre Business Unusual lens et offrent une alternative agréable aux salons des aéroports

Le Renaissance Atlanta Airport Gateway Hotel s’installe sur l’un des aéroports les plus fréquentés au monde, celui d’Atlanta. L’établissement mise sur l’art avec des peintures murales (11 au total) et des projections d'art numériques sans oublier, dans le centre d'affaires traditionnel, une touche d'humour. L'espace de collaboration flexible est en effet équipé d’un assortiment de sièges et de tiroirs qui encouragent les invités à écrire des notes sur leurs voyages pour les autres invités.Le Renaissance Atlanta Airport Gateway Hotel dispose de 204 chambres élégantes et sophistiquées, dont huit suites, qui équilibrent judicieusement le charme résidentiel du Sud avec une esthétique design moderne et des éléments inattendus, comme les peintures murales sur mesure à voir dans chacune des 8 suites de l'hôtel, créées par l'artiste Ryan Coman, dont le graffiti gjuxtapose un élément brillant et animé inspiré de son père, un célèbre animateur de Disney.Dirigé par le chef Blake McDonald, le Hickory & Hazel Southern Table and Bar apporte la saveur locale de la Nouvelle-Orléans à Atlanta. Le restaurant propose des tables rustiques et un bar impressionnant en forme de fer à cheval servant des cocktails exclusifs.Le Renaissance Atlanta Airport Gateway Hotel propose 7 salles pour les événements. Astucieusement nommé d'après l'alphabet d'orthographe radiotéléphonique couramment utilisé dans la communication aérienne, les salles de réunion Alpha, Bravo, Foxtrot et Echo cotoient la salle de bal Tango.", explique Donelle Zunker, directrice générale du Renaissance Atlanta Airport Gateway Hotel. "".Le Renaissance Atlanta Airport Gateway Hotel offrira des animations comme des expositions d'artistes locaux, de la peinture interactive, des cours de cuisine et des dégustations de vins, entre autres expériences. Le Bar Ritual de la marque fera également voler chaque semaine, en amenant les voyageurs à profiter d'un cocktail gratuit et en invitant les invités à prendre leur temps pour un «5 à 9».A partir de 205€/nuit2081 Convention Center Concourse, Atlanta,GA 30337, États-UnisTél.: +1 470-306-0100