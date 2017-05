Un nouveau boutique-hôtel à Varsovie (Pologne)

lounge bar

Installé dans un bâtiment du 19ème siècle rénové, l’Hotel Indigo Warsaw – Nowy Swiat est situé en plein centre de Varsovie sur la rue Nowy Swiat, l'une des artères les plus connues de la capitale. Cette adresse permet également à la clientèle dédiée de se trouver à proximité des centres d'affaires, notamment le quartier diplomatique accessible à pied.Chacune des 60 chambres est personnalisée avec une décoration unique, un mobilier contemporain mis en valeur par de hauts plafonds. Résolument modernes et contemporaines les chambres blanches et épurées sont habillées de nuances de gris foncé et sont ornées de moulures et de colonnes élégantes. Les clients profitent aussi d'une literie luxueuse et d'une salle de bains spa. L’hôtel dispose également d’une salle de fitness, un sauna, un restaurant et unLes entreprises peuvent y organiser des événements grâce à 230m² d'espaces dédiés au MICE répartis sur 5 salles de réunion. La plus grande peux accueillir jusqu'à 200 personnesLa nuitée est actuellement affichée à partir de 618,38 pln (env. 148€)Smolna 40Varsovie, 00-375PologneRéservation : 400 886 2255Tel : 48-22-4188900