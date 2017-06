Un nouveau centre de coworking au cœur du "Silicon sentier" de Paris

Après l'ouverture d'un centre à côté de l’Opéra Garnier et un autre à Boulogne-Billancourt, Spaces s'installe dans le quartier parisien de Bonne Nouvelle. Situé dans un immeuble Art Déco, le nouveau lieu va mettre à disposition des entrepreneurs plus de 1700 m² de bureaux et d’espaces de travail. II abrite entre autres 6 salles de réunion.Entreprise originaire d'Amsterdam, Spaces est implanté dans 25 pays. Ces lieux s’adressent ainsi aussi bien aux grands groupes qu’aux ETI et PME ou aux startups.Spaces Bonne Nouvelle17-21 rue Saint Fiacre75002 ParisE-mail : reception.bonnenouvelle@spacesworks.com Téléphone : +33 (0) 805 086 359