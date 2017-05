Un nouveau centre de séminaires au Parc Astérix

Cultiver l'esprit de résistance - des Gaulois ! - ou renforcer l'esprit d'équipe voire simplement jouer le côté ludique et convivial du Parc, les options sont multiples pour faire du Parc Astérix un lieu de séminaires. Un nouvel espace de 300 m² sur pilotis vient d'ouvrir, entièrement conçu en bois pour respecter le cadre naturel de l'hôtel qu'il accompagne. Il est composé de deux salles de réunion de 150 m² dont l'une est divisible en 3 espaces. Toutes les salles sont à la lumière du jour et équipées en audiovisuel.Cet équipement complète l'hôtel des trois Hiboux, agrandi au mois d'avril pour contenir aujourd'hui 150 chambres, un nouveau bar et des espaces de restauration.Et afin d'accueillir des événements de plus grande ampleur, le service Conventions et Séminaires continue à mettre à disposition des entreprises ses espaces de capacité importantes, situés au coeur du Parc, dont l'Amphithéâtre (375 places) le Théâtre de Panoramix (600 personnes en gradins), les Arènes Romaines (940 places en gradins) et le Capitole (structure modulable de 2 100 m²).Le Parc Astérix poursuit sa stratégie de développement avec la construction en cours d'un nouvel hôtel de 150 chambres qui ouvrira au printemps 2018.