Un nouveau lounge Plaza Premium atterrit à Heathrow

Ce nouveau Plaza Premium Lounge est situé au niveau Mezzanine du Terminal 4 Arrivals de Londres Heathrow. Ouvert de 5h00 à 22h00, il propose aux voyageurs d'affaires 25 douches, un salon et un bar.Il abrite également l'offre de restauration Flight Club. Ce concept propose des plats sains mis au point pour améliorer la santé et le bien-être des clients. Par exemple, la recette Happy Tum-Tum améliore la digestion tandis que le Charge Me Up fait la part belle à la vitamine C.Le prix de l'accès à cet espace est de 25 livres pour 1 heure et de 35 livres pour 2 heures. Le pack douche (douche + amenities) est à 15 livres.