Un nouveau lounge à Aberdeen International Airport

Le Northern Lights Executive Lounge a ouvert ses portes aux passagers le 1er juillet 2017 et remplace l'ancien salon multi-compagnie de l'aéroport d'Aberdeen. Il se trouve après la sécurité au niveau du Hall des départs près de la porte 1.Ce lounge propose 50% d'espace de plus qu'auparavant et une vue panoramique sur les pistes. La décoration ainsi que l'offre de restauration font la part belle à la culture locale. Les voyageurs d'affaires pourront profiter entre autres d'une carte proposant une large sélection de bières, de gins et de whiskys écossais.La 1er phase du projet de rénovation de la plate-forme sera finalisée avec l'ouverture d'une nouvelle salle des bagages pour les vols domestiques mi-juillet. La deuxième tranche des travaux prévoit l'amélioration de la zone des contrôles ainsi qu'une nouvelle offre de commerces avant l'été 2018.Il est possible de réserver une place dans le salon sur ce lien . L'accès est à £25.00