Un nouveau pôle de location de voiture à Schiphol

Les voyageurs d'affaires n'ont plus à faire des kilomètres pour comparer les offres des loueurs de voiture sur l'aéroport de Schiphol. Ils sont maintenant tous au même endroit.



Les professionnels en déplacement trouveront ainsi au sein de ce " car rental centre " : Avis/Budget, Enterprise Rent-A-Car, Europcar, Hertz et Sixt. Les clients peuvent y faire une réservation, prendre des services supplémentaires et récupérer leur véhicule.