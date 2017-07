Un nouveau syndicat de pilotes chez Air France

Le Syndicat des Pilotes de Ligne (SPL) est un syndicat 100% pilotes affilié à la CFDT qui affirme s'être mis en place pour rénover le dialogue social au sein de l'entreprise. Il explique dans un communiqué daté du 4 juillet qu' "il a fait des propositions concrètes sur le droit d’expression des salariés, sur la fiabilisation des informations qui sont délivrées aux salariés et sur une charte de bonne conduite pour sortir du schéma traditionnel décision unilatérale – rapport de force préventif" soutenues par "par de très nombreux pilotes d’Air France" , propositions qui n’ont pas été retenues par la direction ou les organisations syndicales, – à l’exception de la seule la CFDT.



La nouvelle organisation s’engage "à faire du syndicalisme autrement afin que notre droit d’expression se concrétise en une véritable capacité à co-construire notre avenir" et à "renforcer la cohésion entre les catégories de personnels" . Elle ajoute qu'elle a la "volonté de construire une véritable politique pilote groupe, le syndicat étant construit afin que les PNT (Air France, Transavia et Hop) s’engagent ensemble pour l’unité et la défense du métier de pilote au sein du Groupe AF, tout en garantissant à chaque section son autonomie".