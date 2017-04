Un nouveau visage pour l'Embassy Suites de Philadelphie

Son nom est pour le moins à rallonge: l'Embassy Suites by Hilton Philadelphia Center City, mais ce bel établissement mérite que l'on prenne le temps de le mémoriser. Il dispose de 288 appartements de style suite. La décoration a été modernisée tout en s'alignant avec la richesse historique du quartier. Les hébergements ont été pensés pour être adaptés aux séjours prolongés des voyageurs d'affaires. Les suites sont ainsi équipées d'un grand espace de vie, d'une chambre séparée et d'un balcon offrant une vue sur le Logan Square, le Benjamin Franklin Parkway ou encore le musée d'art. Elles proposent également un bureau, une table à manger, une télé LCD de 55 pouces, un frigo et un micro-onde.Le wifi est gratuit dans les chambres ainsi que le lobby. Les voyageurs d'affaires profitent également d'un petit-déjeuner gratuit et d'un verre gratuit le soir dans l'Atrium.L'établissement abrite 325m² d'espaces dédiés aux éventements et peut accueillir jusqu'à 120 participants. En outre, la salle de conseil de près de 70m² a été entièrement rénovée. Elle dispose désormais des dernières technologies. Embassy Suites by Hilton Philadelphia Center City .hilton.com/en/hotels/pennsylvania/embassy-suites-by-hilton-philadelphia-center-city-PHLDTES/index.html#1776 Benjamin Franklin Parkway,Philadelphie, Pennsylvanie,19103, USATel: +1-215-561-1776Fax: +1-215-963-0122