Un nouvel A350 pour les voyageurs d'affaires

Les ingénieurs, techniciens et pilotes d'Airbus ont mis les bouchées double ou triple pour obtenir la certification de la version 1000 de l'A350 en moins d'un an auprès de l'AESA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne). Appelé le "tueur du triple 7", l'appareil devrait trouver sa place dans une flotte commerciale d'ici la fin de l'année, en l'occurence chez Qatar Airways qui avait également été compagnie de lancement pour l'A350-900.



L'appareil est une version allongée de 7 mètres de l'A350-900. Positionné comme le concurrent direct du B777-300ER, il devrait permettre de parcourir les mêmes distances (12 700 km) en transportant le même nombre de passagers (366 passagers en configuration classique trois classes) avec une réduction de 25% de la consommation de carburant et une réduction en coût par siège du même ordre.