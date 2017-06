Un nouvel espace de travail à Bourg-la-Reine

Le centre de télé-travail Stop & Work de Bourg-La-Reine s’est installé dans l’ancienne Bibliothèque de la ville. Ce lieu de 945 m² propose plusieurs espaces aux salariés et travailleurs indépendants : un Business Lounge, une zone de coworking, des bureaux privatifs que l’on peut réserver pour 1 heure ou à l’année ainsi que des salles de réunion.Le centre met en place également plusieurs services pour favoriser le networking comme des animations, des ateliers et des rendez-vous mensuels.Regus, la Caisse des Dépôts et Orange ont imaginé le concept Stop & Work afin de limiter les déplacements et promouvoir le télétravail. L’objectif est de développer ces espaces de travail à proximité des quartiers résidentiels, placés en première ou deuxième couronne des grandes métropoles.Le réseau compte actuellement 6 télé-centres - Fontainebleau, Beauvais, Montereau, Moirans, Bourg-La-Reine et Cergy (ouverture mars 2017) - et rassemble plus de 700 clients. La clientèle est composée à 90% de TPE et TPME et 10% de télétravailleurs. Une quinzaine de télé-centres devraient encore voir le jour avant fin 2017, notamment en Île-de-France.7, rue Le Bouvier92340 Bourg-la-ReineTel: 01 70 95 05 15