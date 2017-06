Un nouvel hotel pensé pour les corporates à Beijing

L'Hotel Jen Beijing abrite 450 chambres et suites contemporaines arborant une palette neutre avec des pointes de couleurs. Elles sont également équipées d'un espace de travail disposant de nombreux ports usb et prises ainsi que du wifi gratuit. Les chambres Jen 75 et Jen 75 Skyline d'une surface de 75m² proposent pour leur part en plus une kitchenette et un salon séparé.Les voyageurs d'affaires pourront également profiter pendant leur séjours d'une salle de gym de 3500m². Ils y trouveront une piscine de 25m de long avec vue sur la ville, un ring de boxe, un espace dédié aux arts martiaux et un studio fitness. Des jacuzzis et des masseurs professionnels sont à la disposition des moins sportifs.Les entreprises peuvent organiser des événements dans cet hôtel. Il a 13 salles de réunion et un espace multi-fonction pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes.No.1 Jianguomenwai Avenue,Beijing, 100004ChineTel : +86 10 6505 2277email : hellobeijing@hoteljen.com