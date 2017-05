Un outil pour comparer les pass à NYC

Accessible en ligne sur le site en français cnewyork.net , ce nouvel outil compare, en temps réel, les prix de tous les pass de visites ou des activités entre eux pour répondre à la demande de l’internaute au prix le plus juste. Le fonctionnement est ultra simple : sur la page du comparateur , le voyageur sélectionne les visites et excursions qui l’intéressent à New-York. Et en fonction de ses choix, le comparateur calcule instantanément la formule ou la combinaison la plus économique. Côté réservation et paiement, elles s’effectuent bien évidemment de façon sécurisée.Au comparateur de Pass, deux services annexes ont été ajoutés pour que le voyageur effectue sa réservation en toute sérénité : un nouveau système de messagerie permettant de contacter en direct l’équipe qui anime le site et une sauvegarde des réservations des visites et excursions du voyageur, très utile pour pouvoir lui renvoyer l’e-mail de confirmation en cas d’oubli ou d’erreur.