Un pass à 149€ pour s'envoler vers la Belgique et circuler en train gratuitement

Le Hi Belgium Pass, disponible pour 149€ TTC, permet de voyager avec Brussels Airlines (A/R en Check & Go), au départ de 50 aéroports européens vers Brussels Airport, d'utiliser gratuitement le chemin de fer belge et bénéficier, dans plusieurs villes belges, d’un accès gratuit à des sites touristiques (musées, visites guidées, des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, etc.). L'utilisateur doit simplement désigner les deux villes où il souhaite se rendre.Les départs vers la Belgique peuvent se faire le jeudi, vendredi ou samedi et le voyage de retour le dimanche suivant, le lundi ou le mardi. L'offre est valable toute l'année. Le Hi Belgium Pass est disponible pour des voyages au départ de l'Allemagne, de la Croatie, du Danemark, de l’Espagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, de la Lituanie, de la Norvège, de la Pologne, du Portugal, de la Russie, de la République Tchèque, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.Ce Hi Belgium Pass peut être réservé via le site www.brusselsairlines.com . Cette nouvelle offre est une initiative de Brussels Airlines, Brussels Airport, de la SNCB, des services touristiques (visit.brussels, Toerisme Vlaanderen, Belgique-Wallonie, Conseil bruxellois des Musées, les villes de Bruxelles, Bruges, Gand, Anvers, Louvain, Malines et Liège) ainsi que de diverses attractions et sites touristiques.