Un plan stratégique pour Air Madagascar

Présenté jeudi 11 mai devant les membres du personnel de la compagnie malgache à Antaninarenina, le business plan préparé par Air Austral prévoit un retour aux bénéfices dans 3 ans avec un chiffre d’affaires de 420 millions de dollars et un taux de rentabilité de 4.6% dans dix ans. Pas de baguette magique mais une priorité donnée à la modernisation et à la mise en adéquation des flottes de la compagnie malgache, avec un développement du réseau et des offres mais aussi la mise en place de synergies avec Air Austral. La compagnie réunionnaise compte prendre officiellement 49% du capital de la compagnie en mettant 40 millions de dollars sur la table. Le contrat de partenariat stratégique et le pacte d’actionnaire avec l’état malgache devraient être signés fin mai, le gouvernement s’engageant pour sa part à apurer les dettes de la compagnie.



Côté flotte, le plan prévoit de développer progressivement la flotte d’Air Madagascar pour passer de 10 à 14 appareils en 2020 et 17 en 2023. Selon une source proche du dossier, le plan prévoit également la sortie des Airbus A340.



Côté synergies, Air Austral compte jouer la complémentarité avec Air Madagascar et développer parallèlement les deux hubs de Antananarivo et La Réunion. Des lignes directes vers Düsseldorf, Genève, Bombay, Guangzhou, Paris depuis Antananarivo figurent dans la stratégie de développement. À cela s’ajoutent d’autres villes comme Capetown, Johannesburg et Maputo sur le plan régional.