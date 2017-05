Un prix canon pour un séjour à Lisbonne

Jusqu’au 4 juin, Héliades propose de découvrir Lisbonne à un prix compétitif, depuis Paris mais aussi en régions avec un 4 jours/3 nuits dans un hotel 3* ou 4* (départ les jeudis et les dimanches de Paris et province) à partir de 279 € TTC (par pers.). Ces offres comprennent le vol au départ de Paris ou de province, Brest, Deauville, Nantes, Rennes et Poitiers. transferts et bagages inclus ainsi que les nuits en hôtel 3* ou 4* (petits déjeuners compris).En complément, diverses excursions sont proposées comme la découverte de Lisbonne en une journée, déjeuner inclus à 79 €. Au menu, découverte du quartier de Belem avec ses principaux monuments : le Monastère des Hiéronymites (visite de l’église Santa Maria), la Tour de Belem (extérieur), le Monument des Navigateurs (extérieur). Arrêt à la Pastelaria de Belem pour une dégustation libre. Continuation vers le quartier de l’Alfama et balade à pied au cœur de ce quartier mauresque médiéval. L’après-midi, découverte du quartier de la Baixa avec ses rues commerçantes, le quartier des artistes du Chiado et le quartier du Bairro Alto qui respire l’âme du Fado. Arrêt photos dans plusieurs belvédères offrant des panoramas exceptionnels. Retour vers 18h.