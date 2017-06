Un scanner de bagages 3D testé à Phoenix

Nous utilisons déjà cette technologie pour les bagages de soute. Nous pensons que ces machines, plus petites, installées aux postes d’inspection-filtrage des passagers, vont permettre le même niveau élevé de sécurité pour les bagages à main

La TSA va tester un scanner de bagages 3D au terminal 4 de l'aéroport de Phoenix avec American Airlines . Le déploiement de cet équipement vise à améliorer les capacités de détection des menaces potentielles contenues dans les bagages cabine grâce à une image en 3-D qui peut être analysée sous tous les angles de vue, pour une évaluation plus approfondie.Huban Gowadia, Acting Administrator de la TSA explique “".Le nouveau scanner de tomodensitométrie prend des centaines d’images des bagages cabine avec une caméra à rayons X qui tourne autour du tapis roulant. Le système s’appuie sur des algorithmes sophistiqués pour la détection d’explosifs, d’armes à feu et des autres objets et substances interdits à bord.Cette technologie 3-D pourrait permettre aux compagnies aériennes d’autoriser les passagers à laisser liquides, gels et aérosols, ainsi qu’ordinateurs portables, dans leurs bagages cabine à tout moment. Ce qui permettrait en retour de fluidifier les files et les contrôles de sécurité.Si le test en cours donne des résultats positifs, la TSA et American Airlines pourraient déployer ailleurs cette technologie.