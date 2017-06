Un second établissement NH Hotel Group à Bruxelles

L’hôtel NH Collection Grand Sablon se trouve dans le quartier du Sablon, réputé pour ses nombreux magasins d'antiquités et ses galeries d'art. Il compte 192 chambres entièrement rénovées. Elles sont équipées d'une cafetière Nespresso, d'une télé LCD et du wifi gratuit. Certaines chambres offrent une vue sur cathédrale du Grand Sablon ou la place.Les voyageurs d'affaires pourront se restaurer à la Brasserie Hispania et au restaurant Hispania, dirigé par le chef espagnol renommé Marcos Morán (1* Michelin). Les hôtes ont également à leur disposition une salle de sport ouverte 24/24 et 7j/7.Les entreprises ont aussi la possibilité d'organiser des événements dans l'établissement grâce à 11 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes.En outre, pratique pour les week-end bleisure, l’hôtel propose l'offre Lazy Sunday. Les clients peuvent sur demande, profiter du petit-déjeuner jusqu'à midi et d'un départ tardif gratuit tous les dimanches et jours fériés pendant l'année 2017.Rue Bodenbroek 2/4.B-1000, Bruxelles,BelgiqueTél.: +32 2 518 1100Réservations: +33 (0)176 54 04 82Mail : nhcollectiongrandsablon@nh-hotels.com