Un service d’accueil pour des "CIP" dans les aéroports marocains

Le service d’accueil et d’assistance Meet & Assist de NAS est désormais offert aux passagers CIP (Commercially Important Passenger), sous la marque Pearl Assist, dans cinq des aéroports du Royaume : Casablanca Mohammed V, Rabat-Salé, Marrakech- Menara, Agadir Al Massira et Oujda . Il sera prochainement déployé également à Tanger, Fès, Laayoun et Dakhla.A l’arrivée, le voyageur bénéficiant de l'offre est accueilli à la sortie de la passerelle par l’agent NAS. Un service de transport en limousine sur le tarmac est offert aux clients Pearl Assist en remplacement du bus. Le passager est par la suite guidé tout au long de son parcours pour un passage facilité aux différents postes de contrôle puis à la salle de livraison des bagages.Au départ, le voyageur est accueilli par l’agent NAS au point de rendez-vous convenu lors de sa réservation. Une escorte personnalisée est assurée par les agents de NAS jusqu’à la porte d’embarquement.Ce service peut être réservé via le portail www.pearlassist.com , avec la possibilité de réserver jusqu’à 48h à l´avance. Il est proposé à partir de 40 dollars.