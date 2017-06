Un tournoi de crème chantilly pour faire monter l'esprit d’équipe ?

Le Tiara Château Hôtel Mont Royal Chantilly, hôtel 5 étoiles situé en forêt à 45 minutes de Paris, accueille les réunions et séminaires d'entreprises. L'établissement propose une nouvelle activité pour motiver et souder les équipes présentes entre ses murs : un tournoi de crème chantillyL'objectif des équipes qui s'affrontent, est de réussir dans un temps record une Chantilly digne de Vatel, le cuisinier du Grand Condé.Aux tables du concours, on trouve la crème fleurette liquide (froide), le sucre glace, l’indispensable cul de poule en métal (froid lui aussi) et des équipes motivées. Le chef pâtissier Stéphane Revers aura la charge de départager les équipes.Allée des MarronniersRoute de Plailly60520 La Chapelle en ServalFranceTel. +33 (0)3 44 54 50 50Fax +33 (0)3 44 54 50 21Service commercial : 03 44 54 50 62 ou 03 44 50 50 61E-mail : meetings.montroyal@tiara-hotels.com