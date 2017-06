Un webinair sur la gestion des amendes des collaborateurs

"Comment et qui doit payer les amendes des collaborateurs au volant d'un véhicule société ?"

Le webinair gratuit organisé par Mapping Control est intitulé. Il est programmé le mardi 20 juin entre 11h00 et 11h15. Mapping Control présentera entre autres les solutions proposées par la télématique embarquée pour identifier le conducteur au volant et automatiser la gestion des amendes. La conférence sera animée par Fabien Panier, Directeur des Ventes de Mapping ControlLes personnes intéressées par le webinair doivent s'inscrire via ce lien