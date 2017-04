Un webinaire pour un retour Mice à la nature en Suisse

Les organisateurs d'événement à la recherche de lieux adaptés pour une digital detox ou une pause nature pourront découvrir l'étendue de l'offre de la région suisse du Valais lors d'un webinaire de 20min, le 27 avril 2017 à 10h00. Valérie Delessert, de Valais/Wallis Promotion, fera découvrir aux participants une sélection de lieux, d'hôtels et d'activités pour l'organisation d'événements "retour à la nature".Les personnes intéressées doivent compléter ce formulaire . Les instructions pour accéder à la session du webinaire (via Webex) seront envoyées après l'inscription. Ceux qui ne sont pas disponibles ce jour-là peuvent demander via le même formulaire à recevoir les informations à la suite du webinaire.