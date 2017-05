Une Autoroute A9 new look à Montpellier

1ère chose à savoir, la vitesse reste limitée quelque soit l'axe que vous empruntez: 90 km/h sur l'A709 qui dessert la ville de Montpellier et 110 km/h sur l'A9, autoroute de transit.Deuxième chose, il importe de vérifier sa destination même si le balisage a été particulièrement soigné car les habitudes des automobilistes changent, et les risques d'erreur sont nombreux. Au point que Vinci, opérateur, a mis au point un guide pratique en ligne pour les voyageurs qui souhaitent de renseigner avant de prendre la route. Vous pourrez a priori tout comprendre avec ce lien Le déplacement de l'A9 a constitué le plus gros chantier autoroutier de France ces 5 dernières années avec 25 km de travaux, 13 km d'élargissement et 12 km de nouvelles voies. Un vrai défi en milieu urbain.