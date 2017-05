Une DG adjointe d'Air France quitte le groupe

Directrice générale adjointe "Marketing, Digital et Communication" du groupe depuis 2015, après en avoir été Directrice de la communication depuis 2012, " Adeline Challon-Kemoun a pris la décision de quitter Air France-KLM pour donner une nouvelle orientation à son parcours professionnel " et " le nom de son successeur sera annoncé prochainement ", annonce le communiqué d'Air France - KLM.



" Elle a notamment accéléré le développement digital (numérique, NDLR) d'Air France-KLM et modernisé l'image de marque d'Air France avec une nouvelle identité qui nous différencie de nos concurrents et porte haut les valeurs de la compagnie ", selon le commentaire de Jean-Marc Janaillac, actuel PDG, publié dans le communiqué.



Passée par Image 7, Casino et France Télévisions. Diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris et de la Société France d'Analyse Financière (SFAF), Adeline Challon-Kemoun a été associée du cabinet de communication Image 7, de 1989 à 2002. Elle a ensuite été directrice générale adjointe du groupe Euris et secrétaire générale de la société Rallye avant d'exercer la fonction de directrice de la communication du groupe Casino à partir de 2006. En 2011, elle a été directrice de la communication externe et du marketing de France Télévisions avant d'être recrutée par Air France l'année suivante.