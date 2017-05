Une LGV Kuala Lumpur- Singapour en projet

Le projet LGV Kuala Lumpur- Singapour est mené dans le cadre du Plan de transformation économique de la Malaisie. La ligne permettra de relier sept villes de Malaisie à la cité-État. Elle permettra de réduire le temps de parcours entre les deux centres économiques de la région à 90 minutes seulement, et de les connecter avec des villes secondaires de Malaisie.



MyHSR Corporation, la société Malaisienne responsable du projet de Ligne à Grande Vitesse entre Kuala-Lumpur et Singapour, a attribué à Systra et Meinhardt deux contrats d’études de référence (Reference Design Consultant) pour la réalisation de cette nouvelle LGV.



Le premier contrat concerne les études de référence pour la conception des deux gares internationales situées en Malaisie : Bandar Malaysia à Kuala-Lumpur, et Iskandar Puteri à l’extrémité sud du pays, près de la frontière singapourienne. Le second couvre les études de référence des 38 premiers kilomètres de la ligne reliant la gare de Bandar Malaysia à la frontière entre les États de Selangor et de Negeri Sembilan.