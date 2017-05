Une Porte Marguerite de Navarre facilite les correspondances à la gare de Châtelet-Les Halles

Une nouvelle porte a été ouverte ce jeudi 4 mai à la station Châtelet-les-Halles à Paris, la Porte Marguerite de Navarre. Elle permet aux voyageurs d’accéder directement au pôle d’échanges de la station depuis la voirie, devenant ainsi l’accès le plus rapide vers ses 5 lignes de métro et 3 lignes de RER.



Ce nouvel accès devrait également faciliter la correspondance entre la surface et les lignes 1-4-7-11 et 14 du métro et A-B-D du RER.