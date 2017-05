Une Responsable Partenariats Hôtels pour Les Hoteliens

Sabine Perio compte plus de 10 années d’expérience dans le milieu hôtelier au sein d’établissements Accor, du groupe Mona Lisa Hôtels et Résidences et du groupe SEH avec des missions évolutives de Yield Manager, Responsable Revenue Management et Responsable E-distribution.Sabine Perio a également restructuré l’équipe E-distribution du groupe SEH (2013/2017) avec notamment pour objectif de mettre en place un service d’aide et de conseil aux hôtels pour leur commercialisation sur Internet. Elle est aussi titulaire d’un Bachelor Management du Tourisme et d’un Master en Management,Les hôteliers voulant rejoindre Les Hoteliens, peuvent contacter Sabine Perio Responsable Partenariats Hôtels au :Tél : +33 1 85 73 22 01Mobile : +33 6 66 97 30 07Mail : sperio@leshoteliens.com