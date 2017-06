Une année 2016 difficile pour la location de voiture

pression importante sur les prix

Véritable thermomètre du marché, la conférence de presse du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) a confirmé une année 2016 en "demi-teinte", autant en raison des attentats que du développement de la location entre particuliers. Les loueurs fédérés par le CNPA (Europcar, Sixt, Avis, Hertz, etc.) confirment que le recul de l'activité touristique de loisirs ou d'affaires a provoqué une "". Après un "" dû au "" des attentats de fin 2015 en France et de mars 2016 à Bruxelles, l'attentat de Nice le 14 juillet a provoqué une baisse de la demande en pleine période de pointe. Si les flottes ont pu être utilisées, ce n'était ""a expliqué Didier Fenix, président de la branche "métiers de la mobilité partagée" du CNPA. Un contexte particulièrement mauvais au moment où "" de voitures.Parallèlement à ce contexte géopolitique, "" grâce à l'arrivée de nouvelles offres comme l'autopartage ou la location entre particuliers, mais aussi grâce au développement des compagnies aériennes "low-cost" qui amènent de nouveaux clients dans les aéroports. Selon une étude réalisée par l'institut GMV pour le CNPA, 7,7 millions de Français ont loué une voiture de courte durée l'année dernière en France, contre 7,6 millions en 2015. Les locataires étrangers représentent pour leur part plus de 30% du marché dans l'Hexagone, selon les responsables du CNPA.