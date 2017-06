Une appli pour géolocaliser son véhicule

Alerto by Norauto permet de garder un œil sur son véhicule : il suffit d'un seul passage en atelier Norauto afin d'installer le boîtier invisible, dissimulé dans l’habitacle ou le tableau de bord. Une fois téléchargée, l’appli peut localiser le véhicule en direct sur le smartphone de l'utilisateur. De plus, elle l'alerte instantanément si la voiture se déplace. L'outil fonctionne dans toute l'Europe.



Alerto est proposé au prix de 159€ comprenant le boitier, l'installation en atelier et 2 ans d'abonnement offerts (24€ par mois). Une offre de lancement baisse son prix à 99€ jusqu'au 20 août 2017.