Une appli pour les parkings des gares et aéroports français

Lancée en juin 2016, l'application smartphone gratuite OPnGO recense sur la même interface plus de 4 000 places de parkings à proximité des aéroports français (Lille, Paris, Beauvais, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille et Toulouse) et des gares de 4 grandes villes (Paris, Lyon, Nice et Marseille).Cet outil, disponible sur App Store et Google Play, permet au voyageur de choisir le stationnement le plus adapté à ses besoins, notamment en termes de durée, de proximité et de service.L'utilisateur se voit aussi proposer un service de voiturier. En outre, le service client est accessible 7j/7 24h/24.OPnGO assure qu'avec ce service de réservation à l’avance, elle permet aux automobilistes d’économiser jusqu’à 50% du montant du stationnement.