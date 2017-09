Une assurance indemnise tous les vols retardés de plus de 2h

Obtenir une indemnisation d'une compagnie aérienne après un vol retardé prend souvent beaucoup de temps et d'énergie. Pour les allergiques des démarches administratives incertaines, AXA a développé l'assurance Fizzy. Ce produit propose aux souscripteurs d’être indemnisés directement et automatiquement en cas de retard de leur avion de plus de deux heures.