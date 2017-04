Une course Fast & Furious dans Paris pour les voyageurs d'affaires

Pour accompagner le lancement du 8ème épisode de la célèbre saga Fast & Furious, SnapCar lance une opération spéciale avec une gamme spécialement créée sur l’application. Les voyageurs d'affaires peuvent ainsi réserver une voiture de sport américaine en mode "Fast & Furious".Les voitures sont réservables au tarif "Executive" (à partir de 15€ ; exemple de tarif pour un trajet Place de l’Etoile > Odéon : 17€) en instantané sur Paris et proche Banlieue Ouest.Chaque passager pourra le temps d'une course se mettre dans la peau des personnages joués par Vin Diesel, Michelle Rodriguez ou encore Dwayne Johnson et Charlize Theron.SnapCar proposera également à ses abonnés un jeu-concours pour gagner des places pour le film et des courses gratuites.