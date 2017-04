Une nouvelle administratrice chez Air France

Cette administratrice indépendante, néerlandaise, sera intégrée le 16 mai prochain lors de la prochaine assemblée générale d'Air France. Elle a débuté sa carrière dans le secteur financier chez Paribas et occupé différentes fonctions au sein de Rabobank.



De 2000 à 2005, elle est membre du Comité Exécutif d'Euronext N.V. Elle rejoint Robeco Groep NV en 2005 en tant que membre du Directoire et est nommée Présidente du Directoire en 2016 pour gérer la transition vers la nouvelle structure et gouvernance du groupe.



Elle a également exercé différents mandats au sein de Boston Partners Global Investors Inc. (USA), RobecoSam AG (Suisse) et Harbor Capital Advisors Inc. (USA). Elle a été Présidente du Conseil de DUFAS, l'association néerlandaise de gestion de fonds et d'actifs, de 2009 à 2016.