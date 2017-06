Une nouvelle adresse à Miami

Le ME Miami compte 129 chambres réparties sur 14 étages, dont trois suites ME +, avec pour la plupart un balcon privé donnant sur la baie de Biscayne et Downtown. Elles sont équipées d'un bureau, d'une connexion wifi, d'une machine à café Nespresso ou encore d'une télé LED avec films à la demande.Au 14ème étage, l'hôtel possède deux bassins : une piscine principale et une autre à débordement, avec vue sur la baie, entourée de chaises longues et de cabines. Les voyageurs peuvent également se détendre au spa ou à la salle de gym. Au rez-de-chaussée, le STK Miami est un grill moderne, à l’ambiance rythmée par les beats décontractés des DJ. Au troisième étage, les clients trouveront le lounge Aura avec ses immenses baies vitrées et sa vue sur Biscayne Bay.1100 Biscayne BvdMiami Foride 33132Tél : +001 786-577-9700Fax : +001 786-577-9701Email : me.miami@melia.com