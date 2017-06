Une nouvelle adresse aux portes d’Agen

L'Inter-Hotel Confluence à Damazan est situé à la sortie 6 de l'autoroute A62, à une trentaine de kilomètres à l'Ouest d'Agen et au Sud de Marmande, et à une heure de Bordeaux. Il est doté de 48 chambres. Elles sont équipées d'une connexion wifi gratuite, d'une salle de bain privée ou encore de la climatisation. Les voyageurs d'affaires ont également à leur disposition un restaurant avec terrasse et bar et une salle de réunion de 65m². Un parking gratuit et privé est également à disponible.1 avenue de la Confluence47160 DamazanTél : +33 (0)5 53 20 38 28