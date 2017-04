Une nouvelle adresse dans l'Est de Moscou

Le Park Inn by Radisson Izmailovo dispose de 109 chambres. Elles sont toutes équipées du wifi gratuit, d'un espace de travail, d'une télé, d'une salle de bain ou encore d'un coffre fort. Les hôtes ont à leur disposition plusieurs offres de restauration et un centre fitness. Ils bénéficient aussi d'un service de shuttle gratuit qui peut les conduire vers les principaux hubs business et touristiques de la ville.L'établissement propose également 124m² d'espaces dédiés modulables pour les événements. Il peut ainsi accueillir jusqu'à 120 participants.Nikitinskaya Street 10AMoscou - RussiePhone: +7 (499) 269 95 65Email: info.izmailovo.moscow@rezidorparkinn.com