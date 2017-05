Une nouvelle adresse pour les déplacements pros à Bruxelles

Le Tangla Hotel Brussels fait la part belle à ses racines asiatiques dans sa décoration. Elle s'est en effet inspirée de la culture et l'art chinois. Dans le lobby, les voyageurs d'affaires pourront ainsi découvrir une œuvre de l'artiste Yang Fei représentant les célèbres Monts Tanggula.En outre, les 187 chambres reprennent les codes du feng shui. Elles affichent des couleurs pastels ainsi que des éléments en bois. Elles sont entre autres équipées d'un bureau, d'une télé 40 pouces LED, une machine nespresso et le nécessaire pour se faire un thé.Les clients ont également accès à deux restaurants : Tang Dynasty qui met à l'honneur la cuisine cantonaise et LeCinq ouvert tous les jours. Une piscine, un centre fitness et un spa sont également disponible.Les entreprises ont à leur disposition plusieurs salles de réunion ainsi qu'une salle de bal de 440m² pouvant accueillir jusqu'à 420 participants.Avenue E. Mounier 5,Woluwé St Lambert1200 Bruxelles, BelgiqueTel : +32 2 345 67 89Fax : +32 2 734 56 78Email : info@tanglabrussels.com