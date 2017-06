Une nouvelle adresse pour les séjours à Choisy-Le-Roi

L'All Suites Appart Hôtel de Choisy-Le-Roi dispose de 151 chambres et suites qui sont pensées comme de véritables appartements confortables et fonctionnels. Ils sont ainsi équipés de lits doubles (160x200 cm) ou lits twins, de salles de bains spacieuses (douche ou baignoire) ou encore de cuisines (vaisselle, électroménager)...La résidence 3 étoiles met à disposition de ses hôtes un accès Internet en wifi haut débit, un service de ménage et un parking sécurisé. Le rez-de-chaussée offre des espaces de vie en commun : business corner, laverie, salle de séminaires, espace bien-être (salle de sport, sauna), espace salon et petit-déjeunerLes clients ont accès à plusieurs formules proposées par le restaurant intégré à l'établissement :• Soirée étape, incluant la nuit à la résidence, le petit déjeuner et le dîner.• Journées étude, incluant la location de salle de réunion, les pauses d’accueil, le déjeuner.• Forfaits Résidentiels, incluant une soirée étape + une journée étude23 Avenue Louis Luc94600 Choisy le roiFranceTel : 01 48 52 90 00