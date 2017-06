Une nouvelle compagnie aérienne va décoller de Suisse

La nouvelle compagnie Powdair vise principalement les skieurs. Toutefois, son installation sur l'aéroport de Sion – plate-forme située au cœur des Alpes – pourra rendre service à certains voyageurs d'affaires appelés en Suisse pour le business.



Le transporteur proposera à ses passagers huit destinations du 14 décembre 2017 au 18 avril 2018. Il reliera ainsi son hub à six villes du Royaume-Uni (Bristol, Édimbourg, London Luton, London Southend, Manchester et Southampton) ainsi que Hambourg et Antwerp. Les réservations sont désormais ouvertes.



Le transporteur compte déployer des Embarer E170 sur les lignes.