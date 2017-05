Une nouvelle gare ouvre ce 17 mai à Lorient

Bâtiment moderne aux courbes élancées, la nouvelle gare TGV de Lorient "rappelle l’histoire maritime de la ville et se veut la vitrine de l’ambition de l’agglomération", explique Lortient Agglomération qui a financièrement contribué au projet, avec la SNCF. Le "pôle d’échanges multimodal" de Lorient s’inscrit dans le projet Bretagne à Grande Vitesse (BGV) qui reliera dès juillet 2017 Quimper et Brest à Paris en 3 heures.



La gare est reconstruite au sud vers le centre-ville, au cœur du dispositif intermodal de transport public. Une passerelle urbaine, donnant accès aux quais, relie le quartier de Kerentrech au centre-ville aux heures d’ouverture de la gare. La tradition de la construction navale, l’évocation au bateau trouve son expression sur la façade principale tournée vers le cœur de ville. La silhouette linéaire, d’environ 115 m, impose la présence du bâtiment principal de la gare.



Une double peau en béton fibré fédère les différents objectifs de la gare (gare elle-même, commerces, bureaux) et protège la façade sud des apports solaires en été.

La façade nord, majoritairement vitrée, s’ouvre largement et laisse apparaître le nouveau quai TER, les voies, le futur accès nord ainsi que le quartier historique de Kerentrech.



La nouvelle gare offre ainsi un accès direct au cœur du réseau de transport public (réseau ferré, cars interurbains et bus de l’agglomération, liaison vers les lignes maritimes…). Installée au sud des voies et orientée vers la ville, elle s’ouvre dans l’axe du boulevard Franchet-d’Esperey et sur le centre-ville de Lorient.