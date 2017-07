Une nouvelle patronne pour Trainline

Audrey Détrie a été nommé au poste de Country Manager pour la France et le Benelux mais aussi porte-parole du groupe en France. Elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe dirigeante de l'entreprise, notamment avec Daniel Beutler, Directeur Général de Trainline international, responsable du développement de Trainline en Europe continentale.



Avant de rejoindre Trainline, Audrey Détrie a occupé pendant 9 ans des fonctions marketing avec une très forte dominante numérique. Elle a commencé sa carrière comme market puis product manager junior chez SFR, où elle a œuvré à la mise en place d’offres et de campagnes mobiles. Elle a ensuite intégré Priceminister / Rakuten dans l’équipe de la rétention client, puis en tant que responsable du merchandising.



En 2012, elle a rejoint M6 Web en tant que Senior Product Manager en charge du marketing stratégique, puis comme Manager marketing opérationnel et enfin Responsable de la diversification BtoB. À ces postes, elle fut notamment en charge de campagnes d’acquisition et de rétention client, avec une très forte spécialisation sur le digital.



Franco-canadienne, Audrey Détrie est diplômée de l’ESSEC avec une spécialisation en Marketing.