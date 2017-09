Une nuit dans les anciens abattoirs de la Villette

La famille propriétaire du restaurant Au Bœuf Couronné – connu pour sa carte de viande et son style retro – a repris l'ensemble du bâtiment pour proposer, en plus de sa table, un hôtel de 42 chambres.Le 3 étoiles a été pensé par l’architecte Fabrice Ausset comme le prolongement du restaurant, dans l’esprit d’un véritable havre de confort, de bien-être et de convivialité. Les clients entrent ainsi dans l’hôtel par une porte qui jouxte le restaurant.Les chambres se répartissent du 1er au 5è étage et en 2 catégories : classique et supérieure. Les chambres classiques (15m²) ou les supérieures (de 16 à 18 m²) sont équipées d’un lit double ou de deux lits pour une personne, et disposent de tout le confort actuel : TV écran plat avec chaînes satellite, coffre-fort, climatisation, wifi haut débit gratuit, plateau de courtoisie, douche à l'italienne, wc séparés, sèche-cheveux, produits d'accueil, serviettes, prises près du lit. Un fauteuil est également installé dans les chambres supérieures.La décoration mise sur les matériaux nobles comme par exemple le bois massif. Le cuir, dans un emploi original, se fait tour à tour sangle de soutien ou minibar (exclusivement dans les chambres supérieures), répondant aux touches qui habillent fauteuils et tabourets de bois.Tous les jours, la salle du petit déjeuner qui ouvre sur la terrasse, accueille les hôtes autour d'un copieux buffet salé et sucré. Fromages, charcuteries, viennoiseries, pains divers, céréales, fruits, confitures, boissons chaudes, jus de fruits, œufs, crudités, saucisses… pourront également être dégustés sur la terrasse-patio exposée plein sud, dès les premiers beaux jours.188, avenue Jean Jaurès75019 ParisFranceTél : +33 (0)1 42 39 44 44Fax : +33 (0)1 42 39 17 30E-mail : reception@boeuf-couronne.com