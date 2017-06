Une oreillette bluetooth performante pour les voyageurs d’affaires

Discrets et confortables, ces nouveaux modèles offrent jusqu'à 6 heures d’autonomie en conversation et 7 jours en mode veille, avec un étui de charge portatif (en option) pouvant fournir jusqu'à 10 heures d’autonomie en conversation supplémentaires. Les trois microphones haute précision avec technologie DSP (Digital Signal Processors) séparent la voix du bruit ambiant pour transmettre un son plus clair à son interlocuteur. Elle offre également un accès dédié à un assistant sur smartphone, et l’alerte Mute.Cette nouvelle gamme inclut différentes options et une déclinaison UC. Elle est équipée d’un processeur audio haute-définition pour se connecter facilement à un Mac, un PC, une tablette ou smartphone pour les applications de Communications Unifiées. Elle est compatible avec Plantronics Manager Pro .plantronics.com/fr, un logiciel permettant aux responsables informatiques d’avoir une meilleure connaissance du déploiement et de l'utilisation du parc d’oreillettes.Parmi les fonctionnalités et avantages, notons entre autres :• La technologie Smart Sensor qui permet de répondre aux appels dès lors que l’utilisateur porte son oreillette à l’oreille, de gérer les appels par la voix en prononçant « répondre » ou « ignorer », etc. (paramétrage sur Plantronics Hub pour mobile et PC).• Les alertes audios permettent d’entendre le nom de l’appelant, de connaître le niveau de batterie ou le statut de la connexion.• Le couplage NFC facilité.• L’accès à Siri, Google Now, Cortana juste en appuyant sur un bouton.La Voyager 3200 est disponible en trois coloris (noir diamant, blanc poli et gris carbone) avec différentes options selon les revendeurs, dans une fourchette de prix allant de 99.99 à 129.99€ TVA incluse. La Voyager 3200 UC sera disponible en gris carbone fin juillet au prix de 179€ HT.