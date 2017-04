Une plate-forme pour connaître la route la plus sûre

"Pour que le service soit fiable et performant, les données officielles du gouvernement concernant les accidents de la route des sept dernières années ont été répertoriées avec leur géolocalisation précise. Ont été pris en compte tous les accidents ayant occasionné des dommages corporels entrainants l'intervention conjointe de la police et des pompiers. Sur cette base, un algorithme a été mis au point permettant de déterminer de manière statistique les routes les moins accidentogènes sans dépasser 20% en moyenne de temps de trajet supplémentaire sur les trajets du quotidien".

Utilisant les données gouvernementales d'accidentologie en open data, le site LeTrajetLePlusSur.fr génère et permet de comparer en quelques clics deux itinéraires : le trajet le plus rapide, traditionnellement proposé par les GPS et le trajet le plus sûr, celui qui statistiquement est considéré comme le moins dangereux.La solution est disponible sur ordinateur et mobile (et sur le site groupama.fr ). Il suffit de renseigner le point de départ et le point d'arrivée pour obtenir les 2 trajets. Le conducteur peut voir la différence de durée entre les deux trajets et faire son choix en toute connaissance de cause. Par exemple, à Paris, pour rejoindre la Gare de Lyon depuis la Tour Eiffel, le trajet le plus rapide serait de 19 minutes et comptabiliserait 129 accidents de plus que la route la moins dangereuse (24 minutes).Les deux partenaires précisent :Le site est collaboratif, chaque utilisateur est encouragé à sauvegarder son trajet et à le partager sur les différentes plates-formes de réseaux sociaux.