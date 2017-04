Une playlist pour se détendre dans l'Eurostar

“Créer une bulle auditive permet aux passagers de profiter davantage de leur voyage en les aidant à faire bloc contre les bruits ambiants et en leur permettant de se concentrer sur le moment ou la tâche à accomplir. Nous savons que chaque musique crée une humeur différente, le voyageur peut donc ainsi se plonger dans une musique qui convient à son besoin et ainsi passer un plus agréable voyage.”

Plus d’un quart (27%) des voyageurs déclarent qu’ils ne parviennent jamais à se relaxer totalement durant un trajet, et 23% se plaignent de ne jamais déconnecter avant d’importantes réunions. En outre, 39% des sondés estiment que le bruit des autres passagers d’être le plus gros facteur de stress et 66% indiquent que la musique les aide à se détendre.Face à ces chiffres, Eurostar et Sony se sont associés pour développer le premier "Sound Menu". Cette playlilist développé en collaboration avec le Dr Alexandra Lamont - Professeur de Psychologie de la Musique à la Keele University, qui a dirigé de nombreuses études faisant le lien entre musique et humeur – est à l'essai pendant un mois.Cinq listes de lecture, disponibles dans le système de divertissement d’Eurostar, ont été imaginées afin d’aider les passagers à se préparer, se détendre et se concentrer durant leur voyage :. La bonne musique pour se concentrer : une musique au rythme rapide et moyen avec des intensités modérées et fortes, peu de variabilité dans le ton, entrainante mais discrète.. Tempo rapide et ton aigu, rythme et mélodie montantes. Des sons qui aident à la concentration mais pas nécessairement ‘relaxants’ : battements lents au tempo simple apporteront une clarté d’esprit. Musique scénique et inspirante aux rythmes doux et lents mixés avec quelques sons naturels.Une musique lente aux rythmes parfois rapides, accompagnés de quelques mouvements et sons orchestraux en fond.Une musique apaisante pour se détendre durant le voyage : rythme lent et morceaux relaxants privilégiés.Dr Alexandra Lamont explique: