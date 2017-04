Une solution web pour gérer la flotte auto

L'application web Chevin FleetWave permet de gérer le cycle de vie des véhicules d'entreprise (VL, PL, VUL, machinerie lourde, équipements spécifiques, actifs associés) plus simplement. Elle centralise l’ensemble des données et processus de gestion relatifs à la flotte de l’entreprise pour optimiser le coût total de possession, l’utilisation des véhicules et leur maintenance.De l'aperçu financier des véhicules et des équipements à la politique de flotte ou la supervision des conducteurs, fournisseurs, techniciens et ateliers... ses fonctionnalités étendues permettent une bonne gestion de chaque véhicule, de l'acquisition jusqu'à la cession.La solution web sur-mesure et modulaire accessible depuis un navigateur Internet dispose de plusieurs fonctionnalités :- Gestion des actifs et des équipements- Gestion des conducteurs et des clients- Carburant et émissions CO2- Gestion des accidents- Services, réparation et maintenance-Gestion des ateliers et du planning- Gestion des pièces, du stock et de l'inventaire- Rapports d'inspection, audits et contrôles de sécurité- Facturation- Analyse des activités et rapports- Budgétisation et prévisions- Conformité légale et réglementaire- Locations à court terme et parcs de véhicules- Campagnes et rappels- Re marketing et cession- Planification des remplacements- Amendes et pénalitésChevin propose un accès multilingue au logiciel capable de traiter différents systèmes métriques, devises ou fiscalités, aussi bien pour les flottes nationales qu’internationales.FleetWave offre ainsi entre autres la possibilité d’attribuer les véhicules et frais associés aux personnels de l’entreprise, d’optimiser les comportements de conduite et de bénéficier de rapports de performance et environnementaux de la flotte. La solution assure le suivi des contrats pour les flottes en location, les échéances d’entretien ou de renouvellement, les kilométrages des collaborateurs, etc.Elle permet également aux entreprises de rester en conformité avec la réglementation et de gérer les amendes. Les fonctions de communication intégrées simplifient la création de campagnes de rappels et des événements liés aux garanties. Elles permettent même de proposer aux employés ou aux clients de configurer leurs propres véhicules dans le respect de la politique d’attribution.