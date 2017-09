United fait le tour du monde pour sa nouvelle vidéo de sécurité (+vidéo)

United donne un avant-goût de voyage à ses passagers avec sa nouvelle vidéo de sécurité. Les consignes sont en effet aussi l'occasion de découvrir les points d’intérêt de 7 destinations à travers 4 continents : le carnaval de Rio, les aurores boréales en Alaska, l'Oktoberfest de Munich, le marathon de New York, la Holi à Delhi, Denver ou encore Chengdu et son festival des lanternes lors du nouvel an chinois.