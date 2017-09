Uvet France lance son propre SBT

Un SBT sur mesure

L'outil de réservation, baptisé Biz Travel, est déjà disponible en Italie et sera lancé officiellement en France en janvier 2018. "La spécificité française est également présente dans le voyage d'affaires. Nous avons besoin de faire quelques adaptations par rapport à la solution italienne" , explique le directeur commercial. L'entreprise doit par exemple prendre en compte les cartes d'abonnement d'Air France ou encore les offres de la SNCF qui ne sont pas gérées dans la version transalpine.



Le SBT Biz Travel se veut sobre, épuré et pratique d'utilisation. Il a été pensé pour offrir à l’interlocuteur "la possibilité de gérer lui-même et selon ses besoins l’ensemble du cycle de son voyage dans un environnement interactif et convivial".



Ainsi, il est possible de travailler aussi bien on-line que off line. La plate-forme gère les réservations de vol, de train, d'hôtel, de voiture, ou encore de ferry/bateau dans le respect de la politique voyages. Pour les locations de véhicule, le SBT propose un outil comparatif des offres et tarifs des différents acteurs "ce qu'on n'avait pas avec KDS" , précise Benjamin Lanier.



En outre, les responsables peuvent valider ou rejeter un voyage depuis la plate-forme ou via l'application Uvet. Le nouveau directeur commercial assure que cet outil développé en interne avec avec TNS, la filiale IT de son groupe "permettra de s'adapter aux besoins des clients au plus vite. Nous ne dépendrons pas de fournisseurs" . Il met aussi en avant que sa société qui compte 6 agences en France (Saint-Denis (93), Chambéry, Caen, Lille,Montpellier, Poitiers) a "l’agilité d’une PME, adossée à un grand groupe qui a la capacité de développer ses propres outils".



La stratégie de développement de solutions en interne ne s’arrêtera pas là : l'entreprise planche actuellement sur un outil de gestion de notes de frais : Biz Expense.



Uvet France compte aussi créer une offre commerciale " novatrice" pour conquérir des entreprises de plus grande taille ou encore faire décoller son segment Event, moins connu du marché francais.



Le nouveau SBT sera présenté sur le salon IFTM-Top Resa au stand Uvet France installé dans le club affaires (C086).