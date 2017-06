Vaincre sa peur de l'avion avec une formation en ligne

"Cette formation unique prend modèle sur sa version anglaise, qui connaît un immense succès, et qui traite à la fois des peurs purement psychologiques et celles liées aux aspects techniques qui se manifestent à l’idée de voler. La présentation par un pilote de la compagnie, déroulera plusieurs modules, couvrant un large éventail de sujets : le fonctionnement d’un avion, la cause des bruits et des sensations que vous pourrez ressentir lors d’un vol. Un focus spécifique sera fait autour des turbulences qui peuvent survenir lors d’un vol".

"Les modules psychologiques comprennent l’ensemble des techniques enseignées in situ par Lawrence Leyton lors des formations de groupe réalisées au Royaume-Uni. Nous sommes ravis d’offrir aux passagers anxieux à travers toute l’Europe des clés pour surmonter leur peur grâce à cette version en ligne exclusive".