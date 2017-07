Valeo et Cisco dévoilent le parking intelligent (avec vidéo)

Concrètement, il suffit au conducteur de sortir de son véhicule et d’utiliser son Smartphone pour actionner les commandes, à l’entrée du parking. La voiture poursuit alors sa trajectoire automatiquement jusqu’à sa place de stationnement, et saura retrouver le conducteur au point de rencontre du parking, sur simple activation.



Le déplacement du véhicule à l’intérieur du bâtiment repose sur l’association des technologies de parking automatique, de télématique embarquée et de clé sécurisée, le tout articulé autour des technologies Cisco « Parking Controller » qui équipent les parcs de stationnement de WiFi, de capteurs vidéo et de technologies basées sur l’intelligence artificielle.



Les capteurs du véhicule, couplés aux informations générées par les équipements installés dans le parking, permettent au véhicule d’appréhender son environnement avec une extrême précision et à tout moment, d’anticiper et de calculer sa trajectoire jusqu’à la fin de la manœuvre. La gestion de l’ensemble de ces données permet au véhicule de circuler dans une infrastructure de parking complexe, y compris sur plusieurs niveaux et en toute sécurité, notamment grâce au service de géolocalisation intégré et aux capteurs du véhicule.



Indigo, est le premier intégrateur de ce nouveau service actuellement présenté dans le parking Camille Desmoulins, à Issy-les-Moulineaux.